Voici une liste non-exhaustive des incoutournables de la journée sans voiture dans la capitale.

Ce dimanche aura lieu la traditionnelle journée sans voiture dans l'ensemble de la Région bruxelloise. L'occasion d'investir boulevards et rues désertés par les véhicules, ainsi que de flâner seul, entre amis ou en famille dans toute la ville. Comme chaque année de nombreuses activités auront lieu dans toute la capitale. En voici une petite sélection.

Un déjeuner à la plus grande tablée du monde

C'est un véritable défi que s'est lancé le quartier des Artisans, à Uccle: installer la plus longue table de pique-nique du monde à l'occasion de la journée sans voiture. Ce dimanche, une tablée de 480 mètres de long s'étendra sur la rue Vanderkindere entre la chaussée de Waterloo la rue Gabrielle. Elle accueillera 1 594 personnes qui pourront partager un repas en toute convivialité. Pour la somme de 5 euros, vous pouvez dès lors réserver et choisir votre place à table qui sera réservée de 11h45 à 13h. Un apéro vous sera offert et de nombreux foodtrucks seront installés tout autour de l'installation. Toutes les infos sur www.latable-uccle.be.

Une journée portes ouvertes pour le dépôt de tram d'Ixelles

À l’occasion de la Semaine de la Mobilité, la STIB ouvre grand les portes du dépôt tram d’Ixelles aux visiteurs. Le dimanche 22 septembre, de 10h à 16h, découvrez les coulisses du tram bruxellois. Les visiteurs pourront notamment y découvrir les activités du dépôt et rencontrer les métiers techniques et administratifs, assister aux démonstrations des interventions techniques, mais aussi découvrir la maquette du nouveau tram « Tram New Generation ». Le tram fêtant ses 150 ans cette année, le musée du tram sera présent avec un ancien véhicule et les amateurs pourront s’inscrire sur place pour une balade en tram de l’époque.

La mobilité à l'honneur sur la place De Brouckère

En plein milieu de la place: un brunch. Tout autour, des activités en tout genre. C'est le programme annoncé par Bruxelles Mobilité qui investit la place De Brouckère pour y installer son Mobilmix village. Au menu? Ateliers créatifs et oeuvres d'artistes cerf-volistes, cours de danse, parcours dans les airs. Mais aussi: des stands d'informations sur la mobilité, ainsi qu'un parcours de trottinettes partagées.

Un gang de cyclistes à travers la ville

À l'occasion de la journée sans voiture, La Jacqueline et l'Oustaou vous convient à une balade à vélo endiablée à travers tout Bruxelles. Dès 10h, les deux collectifs bruxellois vous proposent un petit déjeuner au Le BOOM Créatif et Durable! de la place Saint-Croix. À 11h, cap vers Jette via les ICR (Itinéraires cyclables régionaux). À 13h, les organisateurs vous proposent un lunch sur la place Cardinal Mercier, à Jette. "Ensuite, on part ensemble à la découverte de Jette: la promenade verte, les quartiers au design inattendu, les parcs vraiment bike friendly et les grandes avenues juste pour nous !", expliquent les organisateurs. Après cet effort, une courte pause à la Guinguette du parc du Roi Baudouin avant de reprendre la route pour un parcours "dans le echt Bruxelles": Atomium, Canal, Bourse, Grand-Place, Poelaert et Flagey. Enfin, rendez-vous aux serres de Laeken pour manger à la Table d'Hôtes de l'association Communa. Cet événement est entièrement gratuit.

Bucolic Brussels sur la place des Palais