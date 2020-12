Depuis plusieurs années, l’ASBL Les grandes heures de La Cambre organise des évènements culturels et spirituels à l’abbaye Notre Dame de la Cambre à Bruxelles, à l’occasion des grandes fêtes chrétiennes.

Cette année, l’association qui a pour objet la mise en valeur du patrimoine de culture sacrée et la promotion d’œuvres spirituelles contemporaines s’est lancée dans la production d’un film de 12 minutes en coproduction avec le Fonds Fortuna de soutien logistique aux jeunes musiciens, et avec le soutien du Fonds des Amis de l’Abbaye de la Cambre.

Ce court-métrage, un conte de Noël intitulé “M’entendront-ils ?”, nous entraîne à la suite d’un berger qui raconte la nuit de Noël, son arrivée auprès de la crèche, guidé par une lueur inhabituelle, et sa rencontre avec le nouveau-né, le “sauveur” attendu par son peuple.

À découvrir sur internet et KTO

“La mère découvrit l’enfant de son châle et me le déposa dans les bras. Tout fragile qu’il était, il rayonnait avec une telle puissance que je me vis fondre comme un flocon de neige dans la main. De mon cœur embrasé une joie indicible se mit à sourdre et me déborder”, raconte le berger par la voix du comédien Claude Vonin, et dans un texte de Marguerite de Werszowec Rey. Le récit, soigné et sincère, est accompagné à la harpe et au violon par Héloïse et Mathilde de Jenlis, filmées elles aussi dans une mise en scène réussie réalisée par Hubert van Ruymbeke de l’ASBL Mediel. Le son a été pris par Emmanuel Théry et permet de plonger, explique l’ASBL Les grandes heures dans un communiqué, “dans des paysages musicaux aussi variés que celui de la musique irlandaise ou de l’Arabesque de Claude Debussy, ou encore de la Sicilienne de Jean-Sébastien Bach à l’Ave Maria de Franz Schubert et des Carols of the Bells.”

Ce conte musical de Noël est programmé par la chaîne KTO TV le 24 décembre à 19h15 avant la messe télévisée du Pape François de 19h30, et le vendredi 25 à 18h15 et 23h45.