L'homme qui avait volé l'arme de service d'un agent le 11 avril dernier, lors d'émeutes à Anderlecht, s'est lui-même rendu à la police jeudi, indique son avocat Yannick De Vlaeminck, confirmant une information de Sudpresse.

L'individu, âgé de 18 ans, est actuellement entendu et sera ensuite, selon toute vraisemblance, mis à la disposition du parquet de Bruxelles. Le vendredi 10 avril au soir, à Anderlecht, un jeune homme fuyant sur un scooter une patrouille de police chargée de surveiller le respect des mesures de confinement était entré en collision avec une voiture de police et n'avait pas survécu au choc. Le drame avait immédiatement engendré des émeutes, qui s'étaient poursuivies le lendemain. Lors des émeutes, l'un des fauteurs de troubles avait pu voler l'arme de service d'un policier et avait tiré plusieurs coups de feu, sans toutefois toucher personne.

Le 20 avril, un avis de recherche avait été diffusé contre cet individu. Déjà connu pour des faits liés à la drogue, il s'est présenté à la police d'Anderlecht jeudi, en compagnie de son avocat.

L'arme qu'il avait volée avait finalement été retrouvée le 6 mai dernier dans un conteneur à verre situé dans le quartier de Cureghem.