Ce jeudi 1 avril, la situation a très rapidement dérapé au Bois de la Cambre. Ce sont plusieurs milliers de personnes qui se sont regroupées pour laisser place à des fêtes sauvages. La police est descendue en masse sur les lieux pour tenter de dissiper la foule, mais les événements ont très vite pris une tournure violente. Confrontations, autopompe, jets de bouteilles, arrestations, plusieurs policiers ont été blessés et les forces de l'ordre ont dû procéder à des arrestations. Vers 21h30, la situation a commencé à revenir à la normale. Retour en photos et en vidéo sur les moments les plus frappants des incidents au Bois de la Cambre.