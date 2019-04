La démolition des tours 1 et 2 du World Trade Center a débuté à Bruxelles. Le projet immobilier "ZIN" devra ensuite sortir de terre et accueillir notamment 3.900 fonctionnaires flamands d'ici 2023. Lors de cette législature, le gouvernement du nord du pays a mis l'accent sur son ancrage dans la capitale. La démolition constitue la première phase du projet porté par l'entreprise immobilière. Un nouveau bâtiment sera ensuite érigé pour accueillir 75.000 m² de bureaux, 14.000 m² de logements, 16.000 m² d'hôtel, des espaces de restauration, commerciaux et dédiés au sport et aux loisirs pour une surface totale de 110.000 m². Les cœurs des deux tours d'affaires seront ainsi fusionnés dans une même construction.

Il s'agit de la plus importante transaction immobilière sur le marché bruxellois depuis 10 ans. Le coût de construction est estimé à 375 millions d'euros.

Les travaux devraient s'achever à la mi-2023.