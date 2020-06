Le ministre bruxellois des Finances Sven Gatz (Open Vld) a posé mardi ouvertement la question de savoir si la gratuité partielle dans les transports publics de la capitale était toujours une priorité. "Tout le monde devra renoncer à une partie de ses rêves", a-t-il déclaré dans une interview à Bruzz. L'accord de gouvernement de l'année dernière stipulait qu'à partir de 2020, les transports publics bruxellois de la Stib seraient gratuits pour les jeunes de moins de 25 ans et les personnes âgées de 65 ans et plus. Cependant, aucun montant n'était prévu à cet effet dans le budget 2020. Celui-ci devait figurer au budget régional à la suite d'un contrôle budgétaire prévu au printemps. Mais celui-ci n'a pas eu lieu en raison de la crise liée à la pandémie du Covid-19.

Le 5 juin dernier, la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) a admis au Parlement qu'elle ne pouvait pas donner de calendrier, l'implémentation de la mesure dépendant des moyens budgétaires disponibles. Les coûts ont été estimés à 12 à 20 millions d'euros par an.

Dans une interview à Bruzz, le ministre du Budget et des Finances Sven Gatz va plus loin. Il se demande ouvertement si la gratuité des transports publics est toujours une priorité en cette période de crise économique et sociale. "Nous devrons faire des choix au sein du gouvernement. Chacun devra renoncer à certains de ses rêves", a-t-il déclaré.