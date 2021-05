Dans les six autres centres de vaccination, seules les personnes de plus de 46 ans peuvent actuellement être vaccinées.

Le nouvel abaissement de la limite d'âge intervient pour deux raisons. La Cocom, qui gère la stratégie de vaccination en Région bruxelloise, a constaté que les réservations dans les centres de vaccination de Woluwe-Saint-Pierre, Schaarbeek, Anderlecht et Forest ralentissent et qu'il devient plus difficile de remplir les places disponibles. Dans le même temps, l'arrivée récente de certaines livraisons offre un stock suffisant pour recevoir les Bruxellois âgés de 41 ans et plus pour leur premier vaccin dans ces centres.

Depuis la semaine dernière, il était déjà possible pour les Bruxellois nés en 1980 et plus âgés de s'inscrire sur la liste d'attente. Les personnes déjà inscrites sur la liste d'attente peuvent prendre rendez-vous en appelant le centre d'appels au 02/214.19.19.

La plateforme d'enregistrement de Bruvax n'a pas encore été adaptée à la nouvelle mesure, mais cette modification devrait se faire dans le courant de l'après-midi.

La Cocom rappelle également que le plus grand centre de vaccination de Bruxelles, celui du Heysel, accueillera mardi son 100.000ème patient à vacciner. Au total, plus de 330.000 Bruxellois ont déjà été vaccinés.