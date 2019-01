Depuis 2016, le nombre de plaintes concernant la maltraitance d’animaux a augmenté de manière substantielle en région bruxelloise et est passé de 82 en 2016 à 130 en 2017 et se porte à 161 lors des dix premiers mois de 2018. Une évolution qui témoigne d’un intérêt grandissant des Bruxellois pour la cause animale, d’après Gaëtan Van Goidsenhoven (MR), député bruxellois.

