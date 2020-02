L’Institut Bruxellois de Statistiques et d’Analyse (IBSA) a publié ce jeudi l'édition 2020 de son Mini-Bru, document qui reprend de manière assez compacte, les chiffres clés concernant la Région de Bruxelles-Capitale. L’occasion de faire un focus sur l’évolution des dépenses des ménages bruxellois.

Alors que le Mini-Bru 2020 nous donne quelques informations assez globales concernant la population Bruxelloise, comme son nombre, 1.208.542 habitants, ou sa densité, de 7241 selon la brochure, on découvre également quelques statistiques plus ciblées.

L’IBSA a notamment récolté les données des différents postes de dépenses des ménages Bruxellois pour l’année 2018. Comme chaque année, les habitants de la Région de Bruxelles-Capitale consacrent la majorité de leur budget au logement (34 %), et aux produits alimentaires, boissons et tabac (16 %). Entre 2010 et 2018, la part dépensée par les ménages bruxellois dans ces deux postes a augmenté, avec par exemple une hausse de 5 % pour la part allouée au logement (28 % en 2010). La flambée du prix des logements à Bruxelles est l'une des causes principales de ce phénomène.

Á l’inverse, le budget réservé aux dépenses des soins de santé est lui en baisse en comparaison avec l’année 2010. De 5,5 % du budget des ménages bruxellois il y a 8 ans, à 4% en 2018. Même constat pour la part allouée aux transports et communications qui chute de plus de 3 % (14,4 % en 2010, 11 % en 2018).