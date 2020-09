Une dizaine de procès-verbaux Covid ont été dressés à l'encontre des organisateurs.

C'est une patrouille de police qui a aperçu des fêtards se rendre à la soirée. "Comme les agents savaient que de soirées avaient déjà été organisées à cet endroit, ils s'y sont rendus", explique Laurent Masset. "L'endroit n'est pas propice à la distanciation sociale et au port du masque."

Il y avait un peu plus de 200 personnes, âgées de 24 à 35 ans.

"Il n'y a pas eu véritablement de problème, mais on a demandé des renforts aux zones de Montgomery et de Druivenstreek pour canaliser l'évacuation et accompagner les gens en toute sécurité dans la forêt de Soignes", remarque encore Laurent Masset. "Malgré cela, un jeune homme a trébuché et a été légèrement blessé. Il a été emmené à l'hôpital."