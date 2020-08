Il s'agissait à chaque fois de conducteurs qui roulaient à une vitesse excessive à proximité de l'Atomium à Laeken, ou qui faisaient la course entre eux en pleine rue, mettant ainsi en danger les autres usagers de la route. Les cinq chauffards ont vu leur permis de conduire leur être retiré immédiatement pour deux semaines. La police a interpellé, vendredi soir, un homme qui conduisait à grande vitesse, exécutant des manœuvres dangereuses dans les rues de Bruxelles et Laeken, comme des freins à main pour faire crisser ses pneus. Il a même perdu le contrôle de son véhicule à un moment donné et a percuté un lampadaire.

Un deuxième conducteur qui roulait à vive allure a été interpellé samedi soir à 23h30 après avoir failli entrer en collision avec un motard. Ensuite, vers 23h45, des agents en civil ont remarqué deux voitures en train de faire la course en pleine rue. Les conducteurs ont aussi été interpellés.

Puis, dimanche à 01h00, la police a de nouveau remarqué une voiture roulant à vitesse excessive, zigzaguant et faisant des virages en tirant le frein à main. Le conducteur a été interpellé. Il était sous l'influence de l'alcool.

Non seulement les cinq conducteurs ont vu leur voiture être saisie, mais leur permis de conduire leur a également été immédiatement retiré pour deux semaines sur ordre du parquet de Bruxelles.

La police a rédigé des procès-verbaux reprenant les différentes infractions routières desquelles les contrevenants devront probablement répondre devant le tribunal de police.