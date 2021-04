La poudre blanche contenue dans une lettre reçue jeudi au cabinet du Premier ministre était plus que probablement de la farine, ressort-il d'une première analyse, a fait savoir le cabinet d'Alexander De Croo.

La procédure interne de sécurité a été enclenchée dès la détection du courrier, la police a délimité une zone de sécurité et la protection civile est venue chercher la lettre. La circulation a été interrompue rue de la Loi entre la rue Ducale et la rue Royale. Le collaborateur qui a été en contact avec la lettre a été isolé et a subi des examens.