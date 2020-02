La Région bruxelloise a lancé cette semaine via equal.brussels, son service public de l'égalité des chances, un appel à des projets de soutien à l'inclusion des personnes LGBTQI+ (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers, intersexués et autres). Dotée d'un budget de 200.000 euros, cette initiative s'inscrit dans le droit fil des priorités du gouvernement bruxellois en faveur de l'égalité des droits et de la lutte contre les discriminations et toutes les formes de violences.

Pour pouvoir mener une politique transversale, coordonnée et inclusive à la diversité des parties prenantes, l'exécutif bruxellois a défini ses objectifs jusqu'en 2024 dans ce contexte.

Il entend notamment développer l'expertise régionale en matière de genre via de nouveaux indicateurs et des statistiques propres; mener une politique exemplaire, dans toutes les matières qui relèvent de sa compétence, pour garantir les droits des femmes et des personnes LGBTQI+; cibler la lutte contre certains phénomènes particuliers comme le harcèlement en rue, la violence ciblée contre les publics LGBTQI+,...; déconstruire les préjugés; renforcer ses dispositifs de lutte contre les discriminations; le tout en travaillant avec les acteurs actifs dans la lutte contre les discriminations concernés.

L'appel à projets soutenant "l'inclusion des personnes LGBTQI+" en Région bruxelloise est ouvert jusqu'au 25/02/2020 à 11h. L'octroi ou le refus de la subvention sera annoncé autour du 7 mai.

Le cahier des charges de l'appel est disponible sur le site web d'equal.brussels.