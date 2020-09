Dès lors, des surcharges importantes ont été constatées dans le métro ce matin à l’heure de pointe. La STIB invite ses voyageurs à n’emprunter les transports publics que s’ils n’ont pas d’autres alternatives ou à décaler leurs horaires, afin d’éviter de surcharger les lignes qui circulent et permettre à ceux qui en ont vraiment besoin de se déplacer en toute sécurité. La STIB déplore cette situation qui nuit à ses voyageurs.La STIB continuera à informer ses voyageurs en temps réel toute la journée via ses moyens de communication habituels : le site Internet stib.brussels, le Customer Care (070/23.2000), l’application mobile de la STIB et les réseaux sociaux (page Facebook facebook.com/lastib et compte Twitter (@stibmivb).