L’objectif : inciter les voyageurs à utiliser la carte Mobib Basic pour voyager sur le réseau et abandonner ainsi les tickets papiers.

Dans le courant du mois d’avril, la Stib va distribuer gratuitement des cartes Mobib Basic à ses usagers. Cette action cadre avec l’introduction en avril du paiement par carte de banque (crédit ou bancontact) qui va faciliter l’accès au transport public pour les clients occasionnels, qui sont les utilisateurs principaux des tickets papier à usage unique. Le tarif d’utilisation de ce nouveau mode de paiement sera le même que le tarif actuel, à savoir 2,10 euros pour un voyage.

Pour rappel, la carte Mobib n’est pas un titre de transport mais bien un support pour titre de transport, à l’instar d’une carte bancaire sur laquelle vous pouvez charger votre ticket. Cette carte coûte en temps normal 5 € mais la Stib a décidé d’en offrir gratuitement à ses voyageurs. Le nombre de cartes qui seront distribuées n’est toutefois pas encore déterminé.

“Au moment de la mise en œuvre des bornes sans contact (contactless, NdlR), des actions seront menées pour que ceux qui veulent puissent obtenir une carte Mobib gratuite, qui permet d’acheter des tickets au prix normal de 2,10 (ou 1,40 pour 10 tickets). Il s’agira sans doute de distribution via les CPAS et dans les stations”, explique-t-on du côté du cabinet de la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen). “Pour une carte Mobib Basic, qui n’est pas nominative, il n’y a donc pas de nécessité de donner son identité. Ce type de titre de transport ne pose donc aucun frein pour des publics plus fragilisés comme les sans-papiers ou sans-abris.”

Le passage en “contactless” est une très bonne nouvelle pour la ministre. “C’est idéal pour les utilisateurs occasionnels et visiteurs de Bruxelles, qui pourront prendre la Stib beaucoup plus facilement. Les tickets papiers magnétiques à usage unique de la STIB représentent 4% des trajets, réalisés la plupart du temps par des visiteurs de Bruxelles ou clients occasionnels, qui seront heureux de la nouvelle technologie qui leur sera proposée par carte de banque ou téléphone, au même prix”, précise la ministre.

Les cartes magnétiques à usage unique étant très peu écologiques et coûtant très cher à produire, la Stib a décidé d’ajouter une sur-taxe de 50 centimes sur celles-ci pour en décourager l’usage. Le prix du ticket en carte magnétique acheté au distributeur augmentera de 50 cents, et s’élèvera donc à 2,60 euros pour un voyage et à 8 euros pour un ticket de 24h. L’usager qui achètera cash son billet auprès du chauffeur devra débourser 3 euros. Notez que les voyages achetés via la carte Mobib, le téléphone ou la carte de banque sans contact n’augmenteront pas de prix.