Cette initiative de la Ville de Bruxelles vise à sensibiliser la population à la vaccination contre le coronavirus tout en soutenant le secteur de la culture. Du lundi au vendredi entre 14h00 et 15h00, un musicien prendra place au piano installé au milieu du centre de vaccination et sera parfois accompagné d'un autre instrument. Les artistes veilleront alors à offrir un moment musical aux personnes assises dans la salle d'attente et aux soignants.

"En proposant cette initiative, je veux témoigner de mon soutien envers le personnel des soins de santé qui travaille sans relâche depuis plus d'un an. Dans les circonstances actuelles, c'est un moyen peu commun non seulement de faire patienter les gens après leur vaccination, mais aussi de rassembler la culture, les artistes et les Bruxellois", a commenté Delphine Houba (PS), échevine de la Culture.

Ce projet poursuit en effet le double objectif de sensibiliser les gens à la campagne de vaccination et de proposer un moyen de faire vivre le secteur culturel dans un lieu insolite.