La Ville de Bruxelles souhaite équiper une partie de ses policiers de bodycams. Cette mesure figure en bonne place dans l’accord conclu entre les trois partenaires de la majorité. C’est à l’initiative de l’échevin Défi Fabian Maingain que la proposition "d’étudier les opportunités qu’offrent les bodycams lors d’interventions tant pour le personnel policier que pour les citoyens concernés et travailler à la faisabilité d’une implémentation du système (modalités d’utilisation, back-office, concertation avec le parquet, budget…)" a été inscrite dans cet accord. "Il y a en effet une volonté politique des trois partis de la majorité (PS, Écolo et Défi) d’aller dans ce sens", précise-t-on au cabinet du bourgmestre Philippe Close (PS), qui a la tutelle sur la police. "Nous n’en sommes pour l’instant qu’au stade de l’étude. Une telle mesure doit se négocier avec les policiers et les syndicats."

Pour Fabian Maingain, cette mesure vise à offrir une meilleure sécurité juridique pour les policiers comme pour les citoyens. "Cela permet également d’avoir une séquence vidéo complète lors, par exemple, d’une plainte au Comité P. Très souvent, on voit une partie de l’intervention en vidéo sur les réseaux sociaux." Un tel équipement aurait-il été utile lors des actes de vandalisme de la nuit du 31 décembre ? "Très certainement, juge l’élu Défi. Cela peut permettre un meilleur suivi des infractions mais aussi de bénéficier d’images vidéo dans des lieux non couverts par le réseau de caméras fixes."

Selon Fabian Maingain, les syndicats ne seraient pas opposés à la mise en place d’une telle mesure. "Ces bodycams pourraient d’abord être déployées sur les agents en intervention, peut-être aussi sur les forces de maintien de l’ordre. Tout doit encore être discuté avec la police. Mais notre but est de faire comprendre à tous que ce n’est pas Big Brother, simplement un outil supplémentaire permettant une meilleure sécurisation de toutes et tous."

Test non concluant à la zone Midi

Un test avait été mené sur la zone Midi voici deux ans. Il s’était avéré non concluant. Les autorités saint-gilloises remettent néanmoins le dossier sur la table par la voie de l’échevin de la Prévention Jean Spinette (PS), à la demande des Écolo suite à l’affaire du Koban Uneus. Certains jeunes du quartier Jacques Franck avaient accusé les policiers de l’antenne de quartier de violences et d’humiliations.

"Ce type de dispositif ne réglerait certainement pas tout mais il permettrait d’objectiver les interventions de la police", commente Jean Spinette, qui reconnaît ne pas en avoir encore discuté avec la zone de police, mais que la discussion restait ouverte. "En tous les cas, ces bodycams étaient dans notre programme de campagne. Si l’on veut recréer du lien, recréer de la confiance entre les jeunes des quartiers et la police, je suis prêt à utiliser tout outil qui permet cela. Et qui, surtout, pourra permettre aux policiers de faire valoir leur bonne foi."

À Evere également, le PS est plutôt ouvert à une telle initiative. "Le projet est toujours à l’étude. À la commune, nous y étions plutôt favorables", commente l’échevin Ridouane Chahid (PS). Le porte-parole de la zone Nord précise néanmoins qu’il n’y a rien de concret à ce sujet pour l’instant. "Nous attendons les résultats des tests menés dans certaines zones de police."