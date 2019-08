Le bâtiment qui héberge le célèbre magasin de jeans Levi’s, situé au 98 chaussée d’Ixelles, fait peau neuve. L’objectif : reconstituer la façade originelle avec ses belles et hautes devantures, diminuer la taille des enseignes et harmoniser la couleur des menuiseries. "Un respect du patrimoine qui mérite d’être signalé à l’heure où beaucoup de devantures commerciales historiques sont encore malheureusement détruites. Une volonté de bien faire les choses qui contribuera certainement au prestige et au dynamisme retrouvés de ce tronçon de la chaussée d’Ixelles", expliquent Yves Rouyet (Écolo), échevin de l’Urbanisme, et Audrey Lhoest (Écolo), échevine du Commerce.

Bâtiment mythique

Le bâtiment fut dessiné en 1899 par l’architecte Jules De Bilde. De style éclectique, cette maison de rapport fait partie d’un ensemble remarquable qui comprend également l’immeuble voisin chaussée d’Ixelles (n°100-102) et les n° 5 et 7 de la rue Ernest Solvay. Sa façade est un jeu subtil de matériaux : essentiellement la pierre blanche, rehaussée de pierre bleue et soulignée par des joints rouges. Les balcons, de taille dégressive, présentent des garde-corps galbés en fonte. L’immeuble fut rehaussé d’un étage en 1929 dans le même style.

Le bâtiment est situé dans le périmètre de biens classés, repris à l’Inventaire du patrimoine architectural de la Région et situé en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique et d’embellissement. C’est pourquoi la commune d’Ixelles a demandé un avis à la CRMS. L’avis du 19 juin 2019 est sans détour : "La Commission tient à féliciter le maître d’ouvrage (NdlR : Stradim) et son architecte pour leur projet visant à restituer les menuiseries du rez-de-chaussée en s’inspirant de l’élévation de 1899 car cela tend à améliorer sensiblement la qualité architecturale de l’ensemble."