Fabrice Cumps reprendra le flambeau dans le courant du mois de février.

Clap de fin pour Eric Tomas (PS) ! L'actuel bourgmestre d'Anderlecht assistera ce jeudi soir à son dernier conseil communal en tant que bourgmestre. Une information de la RTBF confirmée par le principal intéressé. "J'annoncerai ce soir ma démission. Je vais donc envoyer mon courrier de démission auprès du gouvernement bruxellois qui devra l'accepter, avant d'introduire l'acte de candidature du nouveau bourgmestre, à savoir Fabrice Cumps", nous explique Eric Tomas.

La prestation de serment de Fabrice Cumps devrait intervenir avant le conseil communal de février. Un petit jeu de chaise musicale va dès lors se jouer, puisque c'est Guy Wilmart qui devrait reprendre le mandat d'échevin de Fabrice Cumps, tandis que Lotfi Mostefa devrait être désigné à la tête du Foyer anderlechtois, expliquent nos confrères.

Eric Tomas est devenu bourgmestre d'Anderlecht en 2012, avant d'être reconduit aux élections de 2018. "J'ai fait de mon mieux pour la commune durant ces sept ans et demi, et il est temps de passer à autre chose", explique Eric Tomas, 71 ans. "J'ai mis énormément d'énergie dans un certain nombre de projets. Je m'en vais avec le sentiment du devoir accompli. J'ai derrière moi une carrière politique longue de 37 ans sans la moindre tache ou affaire. Cela prouve qu'il y a moyen de faire de la politique sainement."

Parmi ses fiertés, Eric Tomas souligne le redéploiement d'Anderlecht le long du Canal et du côté d'Erasme. "Les projets urbanistiques que nous avons développés dans ces quartiers ont permis d'amener un total de 20 000 habitants supplémentaire. C'est une évolution considérable."

Quand on lui demande ce dont il est le plus fier, la réponse peut paraître surprenante : "la chose la plus extraordinaire que j'ai réalisée a été de construire un moulin à vent, le Luizenmolen, situé dans la réserve naturelle du Vogelenzang. C'était entre 1993 et 1999. Tout le monde me disait que c'était de la folie mais il est toujours bien là. Je suis un amoureux du patrimoine et de l'histoire d'Anderlecht et cette réalisation me tient particulièrement à coeur."

Désormais, Eric Tomas compte prendre du temps pour lui, s'occuper de ses petits enfants et de ses voitures anciennes.