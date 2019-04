Jaouad, 22 ans, a écopé d’une peine de 200 heures de travail ou un an de prison et trois mois de déchéance du permis de conduire après avoir provoqué la mort de trois personnes et grièvement blessé une quatrième personne alors qu’il circulait à plus du double de la vitesse autorisée !

Lors de son premier passage devant le tribunal de police à Liège, le premier juge l’avait condamné à la même peine, mais n’avait pas prononcé de déchéance du permis de conduire…

