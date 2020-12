La demande avait été introduite en mars. Le projet a fait l'objet d'une enquête publique en septembre et a été évalué par une commission de concertation.

Le chantier doit déboucher sur un "pôle muséal" qui sera accessible au public en 2024, s'enthousiasme le ministre-président Vervoort.

Le site de l'ancien garage s'étend sur 1,7 hectare. Le musée d'art moderne et contemporain occupera 12.000 m2 et 7.000 m2 sont réservés au centre international d'architecture CIVA. Quelque 13.000 m2 seront dédiés à un espace public intérieur censé être un lieu de rencontre, de détente, d'animation et d'éducation. Enfin, 9.000 m2 iront à des bureaux, postes de travail, espaces techniques, ainsi qu'à un auditoire et un parking.

"La culture sera la force mobilisatrice du redéploiement de la zone du Canal et du quartier Nord", espère le secrétaire d'Etat Smet.