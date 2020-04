La carte définitive de la Région avec les limitations de vitesse qui seront en vigueur pour chaque voirie sera diffusée fin mai.

Une étape cruciale a été franchie ce jeudi matin dans le projet de zone 30 généralisée - hors axes structurants - puisque le gouvernement bruxellois a approuvé l'instauration de cette mesure à partir du 1er janvier 2021.

Ainsi, bientôt la "Ville 30" ne sera plus un projet mais une réalité pour tous les bruxellois. Des panneaux 50km/h et exceptionnellement 70 km/h indiqueront clairement les axes qui feront exception.

"En apaisant la circulation, cette mesure va également offrir des conditions plus favorables au développement d’une vraie vie locale: une meilleure qualité de l’air, une diminution des nuisances sonores, un environnement plus sur où vous pourrez vous déplacer à pied ou à vélo en toute confiance. Là où la circulation est apaisée, la mobilité se met au service de la ville et de ses habitants. Nous avons tous à y gagner", explique la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen).

La carte définitive de la Région avec les limitations de vitesse qui seront en vigueur pour chaque voirie sera diffusée fin mai.

A partir de septembre 2020, des panneaux 50km/h seront placés le long des voiries qui resteront à 50km/h. Des panneaux annonçant aux entrées de la Région le nouveau régime de vitesse global seront installés avant le 31 décembre 2020 avec l’indication "En vigueur à partir du 1er janvier 2021". Les centaines de panneaux zone 30 et fin de zone 30 qui existent aujourd’hui au sein de la Région seront enlevés par quartier progressivement jusqu'au 31 mars 2021.

Le nouveau régime de vitesse par défaut de 30 km/h s’applique à l’ensemble des usagers, en ce compris les taxis, bus, cyclistes (speed-pédélecs), trottinettes électriques, même sur les bandes bus et les pistes cyclables.

Bruxelles Mobilité répond ici aux questions les plus fréquemment posées sur la zone 30.