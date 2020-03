L’Adic invite ce 10 mars l’évêque de Liège, Mgr Delville, pour présenter l’encyclique "Laudato Si".

Le 15 mai 1891, le pape Léon XIII publiait l’encyclique Rerum Novarum qui inaugurait la doctrine sociale de l’Église, et permettait aux catholiques de s’emparer plus directement des défis sociaux de leurs époques successives. C’est sur ce socle que s’est notamment édifié l’Adic, l’Association chrétienne des dirigeants et cadres, qui cherche activement, depuis un siècle, à défendre dans le monde du travail et de l’entreprise le principe du bien commun, le respect de la dignité de la personne, le principe de solidarité et le principe de subsidiarité.

Le 18 juin 2015, le pape François élargissait d’une nouvelle dimension cette doctrine sociale avec l’encyclique Laudato Si. Il y définissait les grands jalons d’une "écologie intégrale" : une écologie capable de prendre en compte le défi climatique dans toutes ses dimensions sociales, économiques, humaines et spirituelles.

Un message pour notre temps ?

Pour évoquer l’esprit de cette écologie humaine et intégrale souhaitée par le pape François, l’Adic invite ce mardi 10 mars à 20 h, Mgr Delville, évêque de Liège, à la librairie UOPC à Auderghem. La conférence aura pour titre "Laudato Si, un message pour notre temps". Philosophe, théologien, grand spécialiste de l’histoire de l’Église, Mgr Delville avait publié en 2018 une lettre pastorale intitulée L’Arbre de vie : symbole du Christ et emblème de l’écologie.

La conférence se tiendra à la librairie UOPC : Avenue Auguste DEMEY à Auderghem. PAF : 10 € à verser sur le compte BE48 3100 2359 4227 - gratuit pour les moins de 30 ans