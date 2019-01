Il s'agit d'un Bruxellois qui a remporté, le 2 janvier dernier, le jackpot de 7,5 millions d’euros.

Le premier millionnaire Lotto de 2019 s'est présenté au siège de la Loterie Nationale ce lundi. Agé entre 45 et 54 ans, ce francophone résidant à Bruxelles a joué un Quick Pick sur notre plateforme en ligne e-lotto et ce, pour une valeur de 10 euros (8 combinaisons à 1,25 euros). Il joue depuis près de 25 ans. Il a encore confié à la Loterie Nationale qu’il jouait également à d’autres produits de la Loterie Nationale comme EuroMillions ou encore Win for Life.

Comment va-t-il dépenser son argent ? En en faisant profiter ses enfants, en contribuant à des bonnes causes, tout en investissant dans l’immobilier. Il pourra également assouvir pleinement sa passion pour l’œnologie.

Même si 7,5 millions d’euros est un très beau jackpot pour Lotto, il ne s’agit pas du record depuis le lancement du jeu, il y a 40 ans. Le Lotto Extra du 31/12/2013 a fait un heureux gagnant de 13 millions d’euros ! En 2018, Lotto a fait 50 grands gagnants avec les 6 numéros dont 31 millionnaires. La Loterie précise enfin que ce samedi 5 janvier 2019, Lotto a fait un nouveau millionnaire, déjà le 2e depuis le début de l’année !