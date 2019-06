Il n’y a jamais eu autant d’accidents dans les tunnels bruxellois que lors de l’année écoulée ! Ainsi, quelque 347 accidents impliquant des véhicules sont survenus en 2018, contre 263 cinq ans plus tôt. C’est dans le tunnel Rogier que le plus grand nombre d’accidents se sont produits (60), loin devant le tunnel Léopold II (38), le tunnel Belliard (37), le tunnel Stéphanie (30) et le tunnel Louise (24).

