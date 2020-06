Après plus de trois mois de suspension de leurs activités, de nombreux bars de la capitale ont rouvert leurs portes ce lundi. Reportage au café Belga, à Ixelles.

"Nous sommes super contents de la reprise et très motivés à l'idée d'à nouveau pouvoir servir notre clientèle", estime Arnaud Van Hollebeke, gérant du café Belga, dans le quartier Flagey à Ixelles. "Malheureusement, le soleil nous lâche au moment de la reprise mais on reste positif et on se dit que cette météo va nous permettre de nous adapter durant cette période de transition."