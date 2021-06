La vaccination avance en Belgique, et elle s'ouvre dès ce vendredi à 18h, à Bruxelles, aux jeunes de 16 et 17 ans. Ils pourront donc s'inscrire via la plateforme Bruvax ou via le Call-Center joignable via le 02/214.19.19 pour l'injection de leur vaccin, dans un des 10 centres de la capitale. Ces jeunes ne pourront recevoir que le vaccin Pfizer, le seul vaccin actuellement homologué pour ce groupe d'âge.

"L'objectif est d'atteindre une couverture vaccinale suffisamment élevée afin de faire diminuer les nouvelles contamination et lever certaines mesures sanitaires appliquées dans leur environnement (écoles, mouvements de jeunesse, etc.)", souligne un communiqué de la Cocom, qui rappelle que la vaccination, pour ces jeunes de 16 et 17 ans, ne nécessite pas le consentement des parents ou d'un tuteur.