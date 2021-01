C’est un sujet de société et d’avenir éminemment important qu’ont choisi les parlementaires bruxellois pour ouvrir le bal de la démocratie participative dans la capitale. Oui ou non à la 5G, soit à la cinquième génération des standards pour la téléphonie mobile, sur le territoire ? La question divise l’opinion et dépasse les clivages politiques classiques. Elle génère de multiples interrogations, que ce soit sur les plans économique, environnemental, technologique, de santé ou encore sur le plan de la protection de la vie privée.

C’est précisément pour tenter de répondre à cette vaste question que l’ensemble des partis de la majorité au Parlement bruxellois ont décidé d’en faire le premier thème d’un processus délibératif… flambant neuf.