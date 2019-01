Peu de précisions ont été données sur les incidents qui ont justifié la fermeture de la station de métro "Étangs Noirs", dans la commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean, dans la nuit du Nouvel An.

La STIB (sociétés des transports intercommunaux bruxellois) s'est contentée de préciser que la fermeture de la station avait été décidée "sur ordre de police suite à des incidents en surface". "La police nous a demandé de fermer la station Étangs Noirs suite à des incidents survenus en surface", a communiqué la porte-parole de la STIB, Cindy Arents. Les métros étaient en mesure de circuler via cette station mais ne pouvaient s'y arrêter.

La station a été fermée sur ordre de police "peu après 1 heure du matin mardi et a été à nouveau rendue accessible avant 1h30".

Nos confrères de la DH ont pu se procurer trois enregistrements vidéos qui donnent une ampleur plus exacte de ce qui "se passait en surface" . Une des vidéos a été prise à 1h12 du matin et s'il ne s'agissait que d'une "nuit de réveillon", admettons qu'on pourrait plutôt penser à une scène d'émeutes avec violences extrêmes avec la participation de plusieurs dizaines de personnes et la mise à feu de commerce et véhicule. Ayant décollé à Melsbroek, un hélicoptère de la police fédérale a tout filmé. L'enquête est en cours en vue d'identifier les casseurs.

Jacques Gorteman, le chef de la zone de police Bruxelles-Ouest, a réagi: "L'incident n'a pas été isolé. Il y en a eu aussi à Beekkant et dans le quartier Ribaucourt (Mexico). La zone de police Bruxelles-Ouest avait doublé les effectifs par rapport à l'an passé. Il y avait 80 policiers. Malgré ces effectifs doublés, il était impossible de faire face autrement que ce qui avait été réalisé tellement, d'après ce que mes services me rapportent, nous avons dû faire face à des incidents d'une violence que beaucoup n'avait jamais vue dans cette commune." Jacques Gorteman ajoute: "Tout cela fera l'objet d'une évaluation dès mercredi matin."

La bourgmestre de Molenbeek plaide pour un effort collectif aux prochains réveillons

La bourgmestre de la commune Catherine Moureaux a fait valoir mardi la nécessité que "les pouvoirs publics prennent attitude pour garantir au mieux la sécurité des citoyens à l'occasion des prochains réveillons". Elle réagissait ainsi aux troubles survenus dans la nuit du passage en 2019 sur la place des Etangs noirs et à l'incendie qui a endommagé trois voitures et deux façades rue Ribaucourt à Molenbeek-Saint-Jean, . Catherine Moureaux entend "mettre tout en œuvre" pour qu'il n'y ait "aucun sentiment d'impunité chez les auteurs de ces dégradations". Elle remercie également les forces de police et les pompiers pour leur tâche particulièrement difficile à l'occasion de l'an neuf.

Lors des échauffourées sur la place des Etangs noirs, quatre véhicules de police et deux auto-pompes ont en effet été caillassés. Quatre policiers ont également été légèrement blessés lors de ces incidents. Plusieurs commerces ont été dégradés.

Relevant que ce type de heurts s'est répété dans différentes communes de la région bruxelloise, la bourgmestre plaide pour une action dépassant l'échelon local. "Devant la récurrence d'incidents dans les circonstances des fêtes de fin d'année, dans la commune (molenbeekoise, NDLR) et ailleurs, il me semble essentiel que les pouvoirs publics prennent attitude pour garantir au mieux la sécurité des citoyens à l'occasion des prochains réveillons. Je vais saisir le Collège de police en ce sens".

Les services de la commune se tiennent à la disposition des citoyens et commerçants molenbeekois ayant subi des dégradations.