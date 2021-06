Ce lundi 28 juin s'ouvraient les réservations en ligne pour les tests PCR gratuits . Et force est de constater que le succès est au rendez-vous!Pour mémoire, chaque citoyen belge n'ayant pas encore eu l'occasion de se faire vacciner entièrement peut désormais bénéficier de deux tests PCR gratuits pour voyager à l'étranger.À l'approche des grandes vacances, nombreux sont les Belges désireux d'obtenir ce fameux sésame pour pouvoir voyager en toute liberté. Ainsi, dans les centres de test bruxellois, les prises de rendez-vous se sont succédé tout au long de la journée, si bien que certains centres affichent déjà complets jusqu'à la fin de la semaine, selon les données disponibles sur le site rassemblant les différentes antennes de testing dans la capitale.À l'heure d'écrire ces lignes, plus aucun rendez-vous n'était par exemple possible au village de Mérode avant le samedi 3 juillet. À l'antenne de test de Schaerbeek, il n'y avait plus non plus de place avant le vendredi 2 juillet. A l'inverse, au centre du Heysel, disposant d'une très grande capacité, tout comme à l'hôpital Joseph Bracops, de nombreux rendez-vous étaient encore disponibles pour les 28, 29 et 30 juin.Toutefois, cette ruée vers les tests PCR pourrait compliquer le départ en vacances de nombreux Bruxellois.