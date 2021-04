Les organisateurs, via leur site “L’abîme”, ont répondu à leur tour à la ministre, indiquent nos confrères de Bx1. Ils n'excluent pas de saisir la justice: “ Sans réponse concrète de votre part, nous ne pourrons malheureusement contenir plus longtemps les centaines d’appels à l’aide que nous recevons et ce besoin criant et vital de se réunir et de renouer des liens sociaux. Dans le cas où votre seule réponse à la grande détresse des jeunes serait l’envoi d’autopompes, de gaz lacrymogènes, de brigades canines et de police montée, nous saisirons les tribunaux belges et internationaux afin de faire condamner ces graves atteintes à notre santé mentale et à l’ordre public.