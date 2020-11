Au vu de situation sanitaire actuelle, les Plaisirs d'Hiver vont finalement être annulés. C'est la ville de Bruxelles qui l'annonce dans un communiqué ce mardi.

"Bien que consciente de l’impact économique important de cette décision, la Ville de Bruxelles n’a pas d’autre choix que d’annuler le plus grand Marché de Noël de Belgique afin de limiter la diffusion de la pandémie de la Covid-19", précise le communiqué.

Néanmoins, le bourgmestre Philippe Close a tenu à maintenir les illuminations qui éclairent habituellement la ville à cette période. "Les possibilités de nous réunir sont limitées, mais durant cette crise sanitaire sans précédents nous avons plus que jamais besoin de nous sentir entourés, de sourire, de nous émerveiller. La Ville a donc pris le parti de maintenir les illuminations de la Grand-Place et d’autres nombreux axes, rues et places", déclare Philippe Close (PS).

Par ailleurs, la Grand-Place accueillera tout de même son traditionnel spectacle de sons et lumières, tout comme la crèche grandeur nature. Un sapin de Noël y sera également installé dès la fin du mois de novembre.