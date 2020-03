Leur président déplore un "certain chaos" notamment à Bruxelles.

La file ne désemplit pas devant le 67 de la discrète rue de Bièvre à Laeken. Dans le calme et le respect des consignes de distanciation sociale, toutes et tous attendent tranquillement la réception de leur colis alimentaire : un jeune couple du quartier, un papa avec ses deux enfants, une femme seule et son caddie, un autre couple équipé d’une grosse valise…

Dans la caisse distribuée par les bénévoles et employés des Restos du Cœur : des féculents, des produits frais et quelques produits issus de la collecte du jour tels des yaourts, du chocolat ou des biscuits. Depuis le début de la crise du coronavirus, les sites de distribution de colis alimentaire des Restos du Cœur ont vu l’afflux de bénéficiaires gonfler de 20 % environ. En ce moment, ils desservent entre 500 et 600 bénéficiaires par semaine à Bruxelles.

"C’est dû à la fermeture de nombreuses associations du même type à Bruxelles", explique le coordinateur des Restos et Colis du Cœur de Bruxelles Kurt Van Wymersch. "Mais aussi parce qu’avec les mises en chômage économique, les Bruxellois sont un peu plus nombreux à avoir besoin de nous." Pour l’heure, les Restos du Cœur ne manquent pas de vivres. "Nous recevons des vivres de la banque alimentaire, les invendus de Mabru, la grande distribution continue aussi à nous aider mais dans une moindre mesure pour l’instant. Enfin, nous avons reçu des dons de la part du secteur Horeca. Hôtels, restaurants, etc., qui ne savaient pas quoi faire de leurs stocks." Si la situation perdure, l’afflux de bénéficiaires pourrait grimper jusqu’à 40 % par rapport à d’habitude. "Nous ne paniquons pas pour l’instant. Mais nous évaluons la situation au jour le jour", commente de son côté Sohade El Fahida, responsable du site de la rue de Bièvre.

La mise en place d’un call-center régional

Les Restos du Cœur font néanmoins face à un problème d’un autre ordre : le manque de coordination au niveau régional en matière de distributions de colis alimentaire.

"Les personnes dans le besoin sont un peu perdues. Nous faisons face, à Bruxelles en tout cas, à un certain chaos. On ne sait plus très bien qui fait quoi", précise le président des Restos du Cœur de Belgique Jean-Gérard Closset. "Nous ne sommes pas outillés pour avoir, au jour le jour, une vue précise dans chaque commune."

Pour pallier le manque de coordination, Jean-Gérard Closset propose la mise en place d’un call-center régional, pour Bruxelles puis pour la Wallonie. "Nous proposons d’en assurer la coordination. Nous ferions appel à des bénévoles. Il en faudrait 5 ou 6 par jour, de 8 h à 20 h. L’idée est de renseigner auprès des Bruxellois dans le besoin le point de livraison de colis alimentaire le plus proche. Nous avons déjà lancé des appels en ce sens. Nous n’avons pas été entendus. Nous demandons absolument une coordination régionale."