Afin d'atteindre les quotas fixés par jour malgré ce faible taux de réponse, le centre du Heysel a été ouvert depuis lundi à des policiers d'intervention et à des soignants de collectivités non résidentielles de soins de santé. Le centre Pacheco reste réservé aux soignants de première ligne.



Les autres centres de vaccination bruxellois seront ouverts à compter de la mi-mars.



Les soignants de première ligne dont les réponses sont attendues sont les dentistes, les ORL (Oto-Rhino-Laryngologiste), les généralistes, les infirmières à domicile, les pharmaciens ou encore les kinésithérapeutes.



Ils ont reçu lundi 11.000 invitations par courrier et 18.000 arriveront encore d'ici mercredi. Inge Neven avance que cet envoi postal permet de s'assurer que l'invitation parvienne bien aux "personnes qui n'auraient pas encodé une adresse e-mail, ou dont l'adresse est incorrecte, ou encore pour les soignants dont l'invitation digitale est arrivée dans les spams".



Les résidents et le personnel des maisons de repos ont quasiment tous déjà été vaccinés. Les administrations dans les hôpitaux approchent de la fin.



Les vaccinations dans les collectivités résidentielles de soins de santé ont été initiées cette semaine pour les soignants.



Après des retards dans les livraisons de vaccins, la capacité de vaccination va aller crescendo cette semaine au centre du Heysel. Il est question ce mardi de 1.000 doses AstraZeneca par jour, puis s'ajoutent mercredi 1.000 Pfizer. Ce sont 3.000 doses par jour, à savoir 2.000 AstraZeneca et 1.000 Pfizer, qui vont pouvoir être administrées vendredi et samedi au centre du Heysel.



Le système de réservation fédéral Doclr a connu une panne d'environ une heure mardi matin, ce qui a généré des arrêts dans la vaccination à travers le pays.



Au centre du Heysel, les personnes venant se faire vacciner ont été enregistrées via un système informatique interne. Leurs données seront encodées par la suite dans Doclr et les personnes concernées seront appelées pour planifier leurs rendez-vous pour la seconde dose.