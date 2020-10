Les manifestants, qui s'étaient rassemblés après l'appel lancé sur Facebook par un groupe qui se fait appeler Black Sheep Belgium, n'avaient pas reçu l'autorisation de la Ville de Bruxelles.

Un premier groupe de protestataires s'est retrouvé bloqué par les forces de l'ordre - présentes en masse - sous les arcades du Cinquantenaire, et interpellé.

Un deuxième groupe d'environ 200 manifestants s'est ensuite réuni sur l'esplanade, mais ils ont rapidement reçu l'ordre de la police de quitter les lieux. Les protestataires n'ont pas obtempéré tout de suite et les deux camps se sont fait face pendant une demi-heure environ. Les manifestants ont ensuite quitté le Parc et se sont dispersés dans les rues adjacentes, où la police a encerclé et appréhendé de petits groupes de protestataires.