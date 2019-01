Des milliers de manifestants s'apprêtent à déferler sur Bruxelles pour soutenir la cause climatique.

Le tunnel Léopold II en direction du centre-ville bruxellois a été fermé dimanche après-midi suite à la marche pour le climat. C'est ce que rapporte la police de Bruxelles-Capitale Ixelles sur Twitter. Les manifestants du climat sont invités à se réunir à la gare de Bruxelles-Nord à partir de 13 heures. La marche pour le climat partira à 14 heures et, selon l'affluence, l'arrivée sur la place du Luxembourg devant le Parlement européen est prévue vers 15 heures. Les manifestants reçoivent le conseil de venir autant que possible avec les transports en commun. La SNCB et la Stib ont déployé des capacités supplémentaires.