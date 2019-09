Deux mois, trois actes de vandalisme. Janna n'en peut plus. Tous les matins, c'est la boule au ventre que cette Bruxelloise se dirige vers sa voiture, ne sachant jamais dans quel état elle va la retrouver. Fatiguée, la jeune femme tire la sonnette d'alarme sur Facebook, ainsi que dans une interview à Bruzz. "J’aime Bruxelles. Vraiment, j’adore cette ville, mais mon amour se transforme de plus en plus en colère et frustration”, écrit-elle. Celle qui a participé à The Voice Vlaanderen raconte ainsi les trois matins où elle a découvert sa voiture vandalisée. "Chaque fois, c'est une vitre brisée en un millier d'éclats de verre sur le sol, des effets personnels dérobés, des traces de sang sur les sièges, mais surtout un sentiment d'impuissance et de frustration encore et encore, raconte la Bruxelloise. Trois fois je me suis tenue dans la rue en pleurant, impuissante. Tandis que d'autres allaient travailler, j'étais clouée au sol, emplie de colère".

Janna, désormais habituée des bureaux de police, s'étonne de la réponse que lui fournissent les agents. "Madame, que voulez-vous? C'est Bruxelles", lui disent-ils. C'est pourquoi elle a décidé aujourd'hui de s'exprimer via les réseaux sociaux. "J'en ai marre messieurs les policiers et les politiciens. Vous ne faites rien (...), habiter à Bruxelles signifie qu'il ne faut pas trouver cela étrange de voir quelqu'un pénétrer dans sa voiture trois fois en deux mois, s'émeut-elle. Je suis une contribuable qui veut vivre en toute sécurité à Bruxelles en échange de ses impôts. C'est le moins que je puisse attendre du gouvernement. Vous m'abandonnez ainsi que beaucoup d'autres".

Interrogé par Bruzz, un porte-parole de la police bruxelloise a fait savoir que la brigade était très vigilante quant à ce phénomène et qu'elle intensifiait ses contrôles dans certains quartiers.