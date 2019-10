Le Kenyan a devancé notre compatriote Willem Van Schuerbeeck de 78 secondes

Sous une météo typiquement belge, le Kényan Michael Chege s’est montré le plus rapide lors du Brussels Airport Marathon. Signant un chrono de 2h17:53. Le coureur africain était attendu dans cette course, tout comme le Belge Willem Van Schuerbeeck et Karim Kwemboi qui complètent le podium.

« Je suis vraiment content. C’était une bonne course malgré sa difficulté et la pluie. Je suis aussi assez heureux de mon temps. J’ai également pris du plaisir à courir avec Willem », livrait le grand gagnant du jour, loin de son record personnel à 2h09’12.

Van Schuerbeeck était également satisfait de sa performance, sachant que la première place n’était pas accessible ce dimanche matin. « Vu la pluie et le parcours, je suis heureux. Surtout que Chege court en temps normal 3 à 4 minutes plus vite que moi. Aujourd’hui il s’est même arrêté pour aller aux toilettes. Mais il est rapidement revenu sur moi puis a accéléré et là, impossible de le suivre », livrait le Belge qui a couru en 2h19’11.

Willem Van Schuerbeeck était tout de même 30 secondes devant le Kényan au kilomètre 30. Mais il n’a finalement pas tenu le coup. Il a par contre joué son rôle d’arbitre à merveille puisqu’il bat l’autre Kenyan du podium, Karim Kwemboi, qui a bouclé le tracé en 2h32’53.

Sur le semi marathon, Koen Naert a terminé deuxième (1h07:18) derrière le Britannique Earl.