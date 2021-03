A l'heure actuelle, seuls les centres du Heysel - le plus grand du pays- et le centre Pachéco, situé dans le centre-ville, sont accessibles aux Bruxellois désireux de se faire vacciner.



D'ici le mois d'avril, la capitale entend ouvrir huit centres de vaccination supplémentaires répartis un peu partout dans la Région, et ainsi atteindre un total de dix centres sur son territoire.

Après des soucis informatiques dans l'envoi des convocations et la réticence de certains membres du personnel hospitalier quant aux doses d'AstraZeneca, c'est un nouveau coup dur qui touche la campagne de vaccination bruxelloise ce lundi.En effet, selon nos confrères de la RTBF, l'ouverture de quatre centres de vaccination de la capitale, pourtant prévue début mars, serait reportée de plusieurs semaines. En cause? Un retard dans la livraison des vaccins.Les quatre centres concernés, situés à Forest (Avenue Jupiter), Molenbeek (Chaussée de Gand), Schaerbeek (salle du Crossing) et à l'hôpital militaire de Neder-Over-Hembeek, ouvriront seulement entre le 15 et le 22 mars, selon le porte-parole d'Alain Maron (Ecolo). "", se justifie le cabinet du ministre bruxellois de la Santé auprès de la RTBF.