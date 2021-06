La 41e édition des 20 Km de Bruxelles, comme nous vous l’annoncions en mars dernier, se tiendront bel et bien le 12 septembre prochain. L’organisation a en effet confirmé ce lundi avoir obtenu tous les accords des autorités compétentes pour officialiser la date

Annulés en 2020 et reportés en 2021 alors qu’ils devaient avoir lieu le dernier week-end de mai, les 20 Km de Bruxelles pourront accueillir, selon le plan actuellement prévu, jusqu’à 35000 personnes au départ du Parc du Cinquantenaire, selon le dispositif actuellement de mise.

"Nous pouvons revivre", s’enthousiasme, soulagée, Carine Verstraeten, pour l’organisation des 20 Km

Cette édition, comme nous vous l’indiquions également plus tôt, sera celle de l’ouverture aux marcheurs, avec la volonté de s’ouvrir à un public encore plus large pour renforcer la convivialité et la dimension de l’événement. Ainsi, un temps total de 6 heures sera désormais autorisé pour boucler le parcours.

Les inscriptions débuteront le jeudi 1er juillet 2021 à 9 heures. Le prix sera de 25 €.

"Suite aux bonnes nouvelles du dernier CODECO, les 20 km de Bruxelles auront bien lieu. Néanmoins, la Ville de Bruxelles continuera d’assurer la sécurité de toutes les coureuses et tous les coureurs. Et en particulier la sécurité sanitaire. L’élaboration par la Ville de Bruxelles, ces derniers mois, de protocoles sanitaires validés par le monde médical rend faisable cette édition 2021 et ce, de manière encadrée et respectueuse des mesures sanitaires applicables à ce moment-là", a indiqué de son côté le bourgmestre de la ville de Bruxelles Philippe Close.