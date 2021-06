Entre la chasse d’eau qui fuit, le chauffe-eau qui fait des siennes, le robinet qui goutte, le mitigeur qui refuse de vous servir une eau à bonne température, l’évier de la cuisine qui se bouche, voire pire, les toilettes qui débordent carrément ou embaument la maison, à moins d’être doués en bricolage et d’être suffisamment bien équipés, rare sont ceux qui se sentent d’attaque ou disposent des compétences nécessaires pour se lancer dans des réparations. Et pourtant, bien souvent le temps presse…

Lorsque vous êtes confronté à un problème de plomberie dans votre habitation, vérifiez avant toute chose qu’il n’y ait pas lieu de couper l’arrivée d’eau pour ne pas aggraver la situation. Soyez prêt ensuite à lancer un SOS à un professionnel de la plomberie qui sera en mesure de vous dépanner très rapidement.

Débouchage ou plomberie en urgence

Il existe bien heureusement des professionnels de la plomberie et du débouchage actifs dans votre région qui, en cas d’intervention d’urgence, répondent 7 j/7 et 24 h/24. Ils offrent une garantie de prise en charge extrêmement rapide, puisqu’ils interviennent généralement dans la demi-heure. Une rapidité d’intervention très appréciable quand il s’agit de déboucher les toilettes, la baignoire, la douche ou les égouts de la demeure familiale.

En outre, au-delà de leur grande disponibilité, ces plombiers professionnels offrent une gamme complète de services puisqu’ils sont équipés de matériel et d’outils spécifiques, tels que des déboucheurs haute pression, des furets électriques, mais aussi de caméras d’inspection endoscopiques ou de détecteurs qui permettent d’inspecter les canalisations pour poser un diagnostic rapide et agir dans la foulée en cas de bouchon ou de panne de plomberie.

Par ailleurs, en qualité de professionnels agréés qui travaillent selon les règles des métiers de la construction, ils effectuent également des diagnostics préventifs qui permettent de prévenir un éventuel dégât des eaux.

Trouver un professionnel : peut-on se fier aux annonces sur internet ?

Mais où trouver ces artisans qui disposent des compétences et utilisent des équipements et des pièces de qualité professionnelle ? Le premier réflexe sera fort probablement de consulter internet où sont présentés de très nombreux professionnels comme SOS Plomberie qui est un acteur majeur sur le marché et propose des services de plomberie sanitaire et de débouchage de canalisations partout en Belgique.

Des professionnels ayant pignon sur rue

Assurez-vous avant toute chose que la société qui vous présente ses services affiche clairement les informations la concernant. Une entreprise reconnue et agréée se doit d’afficher sur son site internet ou sur sa page Facebook, des mentions telles que son nom, son adresse et des coordonnées de contact, ainsi que son numéro de TVA ou d’entreprise.

Les avis sur Google ne sont pas toujours non plus le reflet de la réalité, car ils sont rarement émis par des clients ayant réellement fait appel aux services de l’entreprise. En effet, rares sont les personnes qui viennent de payer une facture de 150 euros pour un débouchage en urgence qui s’en réjouissent sur la toile.

Pas de mauvaise surprise : des tarifs justes et précis

Informez-vous également sur le plan tarifaire de votre prestataire de service. Demandez quels sont les frais de déplacement, les tarifs horaires et forfaitaires. Exigez un devis clair, pour éviter de vous retrouver avec une facture gonflée.

Aussi, un professionnel parfaitement équipé est en mesure de travailler seul. Il n’est donc pas justifié d’avoir à payer l’intervention de deux personnes pour un travail n’en exigeant qu’une.

Enfin, si la fuite a causé un dégât des eaux, voire a provoqué un souci chez vos voisins, pensez également à prévenir votre assureur.