Une partie des employés de la Sisp ne travailleront pas aujourd'hui.

On n'entre plus au Logement Molenbeek-Saint-Jean depuis 7 h du matin. Un piquet de grève bloque l'entrée principale, sur le parvis Saint-Jean-Baptiste.

L'objectif est d'obtenir des réponses de la part de la direction et du conseil d'administration. "Les problèmes datent d'il y a trente ans dans cette Sisp. On fonctionne dans un système très paternaliste", dénonce un syndicaliste.

La décision a été prise avant-hier lors de la réunion des syndicats de la Sisp molenbeekoise. La centaine de travailleurs du Logement Molenbeek-Saint-Jean a reçu l'information hier. Le taux de participation n'est pas connu mais la volonté est claire : "Si la direction refuse de nous rencontrer et de négocier, personne ne rentre."

Pour mémoire, le Logement molenbeekois s'est fait incendié par un audit mené par Ernst&Young et commandé par le gouvernement bruxellois suite à des fuites internes : gestion financière et humaine catastrophique, népotisme, soupçons de manipulations de marchés, etc. A tel point que la SRLB a porté plainte contre la Sisp et qu'une information judiciaire a été ouverte par le procureur du Roi de Bruxelles.

"Certains risques majeurs relevés par l'audit intermédiaire sont jugés élevés voire extrêmes par le consultant", avait fait observer le CA de la SLRB communiquant les rétroactes du dossier sur la table. Le CA avait par ailleurs rappelé "fermement aux administrateurs du Logement Molenbeekois les responsabilités qui leur incombent en tant qu'administrateurs (entre autres responsabilité pénale) et la nécessité qu'ils prennent l'ensemble des mesures pour régulariser la situation."