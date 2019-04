Ses propos tenus sur la chaîne de télévision Al Arabiya ont suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux. L'élu socialiste assume.

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision Al Arabiya, le bourgmestre de Saint-Josse et député fédéral PS Emir Kir a comparé l'action menée par le gouvernement Michel dans le cadre de la mise en place du plan Canal à "une autre période sombre de notre histoire européenne où les Allemands avaient commencé à faire du fichage pour connaître l'identité des Juifs avant de les envoyer dans les camps de la mort". Des propos chocs qui suscitent un tollé sur les réseaux sociaux.

L'élu socialiste confirme son propos. "Je n'ai jamais comparé la Belgique à l'Allemagne du 3e Reich", relativise-t-il, précisant dans la foulée qu'Al Arabiya faisait une série d'interviews-portraits de plusieurs bourgmestres bruxellois dont Ahmed Laaouej (PS) ou Pierre Kompany (CDH). "J'ai dit que le fichage des enfants fréquentant les écoles coraniques bruxelloises opéré au début du plan Canal me rappelait cette période de l'histoire." Soit.

"Une fausse polémique"

Il dément par contre le fait d'avoir plaidé pour le wahhabisme, comme certains l'ont déclaré dans la presse aujourd'hui. "Cela a visiblement été mal interprété. "J'ai dénoncé, comme je l'ai régulièrement fait à La Chambre, le plan Canal. Ce plan dit que la fraude sociale mène au terrorisme international. J'ai toujours dénoncé cette approche fédérale, que j'estime à côté de la plaque. Ce gouvernement a utilisé de manière abusive les services de l'Etat pour opérer un contrôle systématique de personnes essentiellement issues de l'immigration, de musulmans."

"Quant au fichage des enfants fréquentant les écoles coraniques... Franchement, ce n'est pas rien. C'est très grave ! Oui, cela me rappelle une période sombre de notre histoire européenne ! Je le dis et le redis ! Si l'on remet mes propos dans leur contexte, ceci n'est que fausse polémique." Meilleure preuve pour Emir Kir : "J’ai réuni des représentants du culte musulman anderlechtois et molenbeekois et le ministre de l’Intérieur de l’époque Jan Jambon (N-VA) pour une médiation. Nous lui avons demandé d’arrêter ce fichage systématique, il l’a fait… Nous avons aussi demandé que cessent les interventions policières dans les mosquées le jour de la prière du vendredi… Avec leurs chaussures sur la moquette…. Quelle indignité !”