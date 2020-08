Jeunes et moins jeunes, avec ou sans enfants, ils étaient une trentaine à patienter le long de l’avenue Molière, ce mercredi après-midi. Le nouveau centre de dépistage du Covid-19 a été ouvert hier par les hôpitaux Iris Sud sur le site Molière Longchamp, à Forest. "On a mis ça sur pied en 48 heures, à la demande de la Région bruxelloise. On a ouvert mardi mais personne n’était au courant donc on n’a eu personne, explique le professeur Roger Hallemans, adjoint à la direction médicale des hôpitaux Iris Sud. On ne s’attendait donc pas à avoir grand monde aujourd’hui non plus mais visiblement le relais dans la presse et sur les réseaux sociaux a bien fonctionné."

Avec ou sans prescription

Après un petit problème logistique, le centre a ainsi accueilli ses premiers patients, ce midi. Une partie d’entre eux disposait d’une prescription médicale. "Mon papa a été testé positif donc on m’a conseillé de me faire tester aussi pour éviter de contaminer mes enfants et petits-enfants", explique Anita.

Des horaires à adapter

Mais ce qui semble faire le succès du centre est son accessibilité aux patients sans prescription. "Je n’ai pas spécialement de symptômes mais je pense qu’il est important de tester massivement la population donc j’en profite", confie Mohamed. Sergio, lui, présente bien des symptômes. "J’ai perdu l’odorat et le goût mais comme mon médecin est en vacances, je n’ai pas de prescription."

Actuellement accessible de midi à 16 h au niveau du poste de médecine générale (32 avenue Molière), le centre adaptera ses horaires en fonction de la demande. "Nous sommes prêts à élargir les plages horaires selon les besoins. Je pense que nous devrions pouvoir dépister toutes les personnes qui rentrent de zones orange et rouges", indique le professeur Hallemans.

Les résultats, disponibles endéans les 48 heures, sont communiqués au médecin prescripteur. Pour les patients sans prescription, le centre de dépistage se charge du suivi.