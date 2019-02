Compte tenu des fortes rafales de vent prévues ce week-end et des sols gorgés d'eau, les parcs régionaux bruxellois seront fermés samedi et dimanche, a indiqué vendredi Bruxelles Environnement, l'administration de l'environnement et de l'énergie de la Région de Bruxelles-Capitale. Ils devraient être rouverts lundi matin.

Bruxelles Environnement recommande d'éviter de circuler, tout le week-end, dans l'ensemble des espaces verts régionaux - à savoir dans les parcs, bois et forêts - et en particulier à proximité des arbres. Les parcs que Bruxelles Environnement peut fermer seront interdits d'accès au public. Ils seront rouverts après inspection, nettoyage et sécurisation. Dans les parcs ne disposant pas de dispositifs de fermeture, des avis seront apposés aux entrées et les gardiens informeront le public.