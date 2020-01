Dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 décembre, des jeunes ont fait irruption dans les bâtiments de l’institut Saint-Vincent à Anderlecht. Ils ont forcé la porte d’entrée avant de vider des extincteurs dans les classes, en cassant plusieurs portes. Des enveloppes contenant de l’argent récolté dans le cadre de l’opération Viva for life auraient en outre été dérobées.

Plus interpellant encore, les jeunes ont ligoté un professeur qui, selon la direction, s’était endormi sur son bureau après avoir travaillé tard. Ils l’auraient également frappé. Le professeur a eu dix jours d’arrêt de travail. Les intrus ont ensuite pris la fuite avec le véhicule de ce professeur, garé devant l’école. La voiture a été retrouvée un peu plus tard à Molenbeek. Les faits ont été qualifiés de "destruction de bien mobilier avec violence et/ou menaces" et de "vol avec violence et/ou menaces".

Cette problématique a fait l’objet d’une interpellation de la part du chef de groupe MR dans l’opposition à Anderlecht, Gaëtan Van Goidsenhoven. Il est ressorti que plusieurs suspects ont été identifiés. L’enquête suit son cours.

Il est également ressorti que quatre saccages sont intervenus dans les écoles anderlechtoises depuis le début du mois de novembre. En tout, à la mi-décembre, seize cas de saccages ont été signalés en 2019.

Enfin, plusieurs cambriolages ont également été recensés fin 2019. La situation est particulièrement préoccupante dans le quartier Scherdemael, où pas moins de quinze cambriolages ont été enregistrés en un mois et demi. L’attitude du bourgmestre est remise en cause. "Éric Tomas n’a visiblement que peu d’intérêts envers la population de sa commune, en tout cas de nos quartiers. Nous avons par ailleurs demander à instaurer un partenariat local de prévention dans notre quartier, mais il n’a aucunement l’intention de faire quoi que ce soit. La question se pose parmi les habitants : doit-on accepter de vivre dans l’insécurité à cause de l’inaction de nos politiques responsables ou doit-on se défendre nous-même ?" s’insurge ce riverain.