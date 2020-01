"Si vous êtes des Dikkeneks, faites du bruit maintenant", s'écrie Kody, l'un des acteurs du film "Lucky" actuellement diffusé sur la Grand Place de Bruxelles. Evénement phare de cet hiver, les spectateurs sont présents en nombre, bravant le froid de ce samedi soir.

En effet, si les quelque 3 000 personnes inscrites sur l'événement ne sont pas toutes au rendez-vous, de nombreux Bruxellois et visiteurs ont cependant répondu à l'appel. "On voulait venir acclamer notre Kody national et surtout c'est une très belle initiative", se réjouit Carine en sautillant sur place pour se réchauffer. Venue profiter de cette soirée avec son compagnon, elle regrette cependant l'absence de chaufferettes. "Il fait vraiment froid, ça aurait peut-être été mieux en été", rit-elle.

De son côté, Emmanuel est agréablement surpris par l'événement. "Je suis passé par hasard sur la Grand Place je ne savais pas que ça avait lieu. je vais rester car c'est génial de faire ça, et je pense que c'est la première fois!".

En effet, c'est la première avant-première projetée sur l'emblématique place de Bruxelles-Ville. Pour l'occasion, l'acteur belge Kody Kim ainsi que le réalisateur et l'équipe de production ont présenté le film avant le début de la projection.