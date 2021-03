"Renvoyer les seniors vers le CPAS ? La majorité communale à Bruxelles-Ville a tout faux", flingue le MR Bruxelles Alice Dive

© D.R. Les libéraux à la Ville de Bruxelles, David Weytsman et Clémentine Buggenhout.

Le dossier ne date pas d’hier, mais la crise sanitaire et les conséquences que celle-ci engendre ont exacerbé le phénomène : les personnes âgées se sentent isolées chez elles et aspirent, comme les jeunes d’ailleurs, à retrouver leurs activités d’antan. Mais voilà, à en croire le chef de groupe de l’opposition MR à la Ville de Bruxelles, les seniors " sont les grands oubliés" de la politique menée par la majorité communale actuelle (PS/Écolo/Défi/SP.A). David Weytsman épingle la suppression d’une série de mesures et de services au profit des seniors qui, selon lui, avaient pourtant fait leurs preuves sous la précédente mandature.