Il y a un peu plus de deux ans, le Mirano a fermé ses portes pour une rénovation en profondeur, au grand dam des habitués de son dancefloor tournant. Ces derniers peuvent ressortir leur plus belle tenue, car l’emblématique club bruxellois rouvrira ses portes dès le vendredi 20 septembre. Dans la salle flambant neuve qui accueillera les premiers fêtards la semaine prochaine, nous avons rencontré Nicolas Logelain, l’un des nouveaux directeurs artistiques qui annonce du lourd pour l’avenir de ce club tennoodois.

Revenir à l’origine

"En rénovant le Mirano, Jérôme Blanchart, Behrad Hatefi et Tanguy Dimanche qui forment la nouvelle direction du lieu, ont vraiment voulu revenir au style d’origine de cet ancien cinéma", nous explique-t-il en montant les marches de velours qui longent la salle principale. Et si on ne peut pas vous en dire beaucoup plus sur la peau neuve de l’établissement - surprise oblige -, on peut déjà vous annoncer la couleur : c’est grandiose.

Côté programmation, l’équipe a vu grand. Des soirées électro le vendredi, de la musique urbaine le samedi encadrée par l’autre directeur artistique, Yves Ruth et plein d’autres projets à l’horizon. Défilés, expositions, spectacles et concerts sont également au menu de cette année. "Aujourd’hui on ne considère plus uniquement le Mirano comme discothèque, mais aussi comme lieu culturel", explique Nicolas Logelain.

Et si le concept du samedi, "More", assurera la relève des soirées aux sonorités "hip-hop", "future beats" et "afro vibes", le vendredi sera quant à lui entièrement consacré à la musique électronique. En effet la programmation musicale des soirées Moskow Diskow qui auront lieu chaque début de week-end défendra "un éclectisme sans frontières aux sonorités variant entre la house et la techno, la culture club et l’underground", poursuit le directeur artistique.

Comme une salle de concert

Le concept dont le nom fait référence au groupe de new wave belge Telex, sera mené chaque semaine par des DJ résidents soigneusement choisis par Nicolas Logelain. Ils accompagneront un guest international, dont certains grands noms de la scène électro, pour des DJ sets ou des lives instrumentaux. "Il faut considérer le Mirano du vendredi comme une salle de concert. Je veux que les gens viennent pour la musique qui s’y joue, pour la programmation. Avec ces soirées, on s’adresse aux amoureux de la musique électronique que l’on remet au centre de la scène. Scène au cadre exceptionnel", conclut-il.