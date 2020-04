Le gouvernement bruxellois veut aménager des zones résidentielles dans toutes les communes qui le demandent : Evere, Forest, Watermael-Boitsfort, Saint-Gilles, etc. ont déjà répondu positivement à la proposition.

Hier, la Ville de Bruxelles a annoncé vouloir mettre l'ensemble du Pentagone en zone prioritaire aux piétons et cyclistes. Ceci induit la mise en zone 20 km/h de l'ensemble du périmètre concerné. La mise en place de ce périmètre baptisé Woonerf est prévue pour le début de mois de mai. Cette mesure provisoire déployée dans le cadre des règles de distanciation sociale en pleine pandémie de Covid-19 avait déjà été instaurée le long des étangs d'Ixelles et, depuis ce matin, dans le quartier Cureghem à Anderlecht. Tandis que le parc de la Woluwe et le Bois de la Cambre sont désormais interdits aux voitures.